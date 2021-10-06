Українців попередили про штормовий вітер: які області накриє

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Як зазначається, 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Штормове попередження оголошено у:

Волинській;

Львівській;

Хмельницькій;

Рівненській;

Тернопільській;

Івано-Франківській;

Чернівецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Луганській;

Донецькій;

Херсонській областях.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb