Українців попередили про штормовий вітер: які області накриє
В Україні оголосили штормове попередження. У більшості областей очікуються сильні пориви вітру
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Як зазначається, 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
Штормове попередження оголошено у:
- Волинській;
- Львівській;
- Хмельницькій;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Івано-Франківській;
- Чернівецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Луганській;
- Донецькій;
- Херсонській областях.
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