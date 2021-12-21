Українців попередили про сніголавинну небезпеку й ожеледицю, можливий збій у роботі транспорту
21 грудня в Україні прогнозують негоду, у зв'язку з чим можливі труднощі в русі транспорту
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
У вівторок, 21 грудня, в Україні тримається ожеледиця. У Києві та Київській області встановлили перший рівень небезпеки - жовтий. Негода може спричинити проблеми з рухом транспорту на певних ділянках доріг і вулиць.
Крім того, через хуртовини та снігопади в горах Львівщини, Івано-Франківщини та на високогір'ї Закарпаття зафіксували третій рівень сніголавинної небезпеки.
Також у ДСНС наголошують, що незважаючи на сильне похолодання на рiчках басейнiв Сяну (Львiвська область), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очікується зростання рівня води на 0,2-0,6 м над рiвнями на 8 год. 18 грудня без негативних наслiдкiв.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.93
- Актуальне
- Важливе