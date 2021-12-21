Українців попередили про сніголавинну небезпеку й ожеледицю, можливий збій у роботі транспорту

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



У вівторок, 21 грудня, в Україні тримається ожеледиця. У Києві та Київській області встановлили перший рівень небезпеки - жовтий. Негода може спричинити проблеми з рухом транспорту на певних ділянках доріг і вулиць.



Крім того, через хуртовини та снігопади в горах Львівщини, Івано-Франківщини та на високогір'ї Закарпаття зафіксували третій рівень сніголавинної небезпеки.



Також у ДСНС наголошують, що незважаючи на сильне похолодання на рiчках басейнiв Сяну (Львiвська область), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очікується зростання рівня води на 0,2-0,6 м над рiвнями на 8 год. 18 грудня без негативних наслiдкiв.



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