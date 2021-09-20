Українців попередили про заморозки: де очікувати
В Україні цього тижня очікується похолодання - аж до нічних заморозків
Про це передає пресслужба ДСНС.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0°C…-3°C (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні
Також вночі 23 вересня У Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0°C…-3°C.
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