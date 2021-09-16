Українців з російськими паспортами треба обмежити у виборчому праві, - нардеп-"слуга"
Народний депутат Олег Дунда вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає РБК-Україна.
"Поки ми знаходимося в стані гібридної війни з РФ, вони мають тимчасово позбавитись права обіймати посади, обирати і бути обраними", - сказав депутат.
Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства вже є ця норма.
"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", - сказав він.
Депутат заявив, що близько 4 млн українців мають громадянства інших держав, з них близько 2 млн мають паспорти РФ.
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