Українців з російськими паспортами треба обмежити у виборчому праві, - нардеп-"слуга"

Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає РБК-Україна.

"Поки ми знаходимося в стані гібридної війни з РФ, вони мають тимчасово позбавитись права обіймати посади, обирати і бути обраними", - сказав депутат.

Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства вже є ця норма.

"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", - сказав він.

Депутат заявив, що близько 4 млн українців мають громадянства інших держав, з них близько 2 млн мають паспорти РФ.