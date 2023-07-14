Українців закликали не залишати собак у закритих автівках. Це смертельно небезпечно
ДСНС України закликала не залишати собак у закритих автівках під час літньої спеки
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на фейсбук ДСНС.
"У цей літній день хочемо нагадати — не забувайте про чотирилапих друзів, їм переживати спеку важче! Залишайте більше води хвостатим і не покидайте їх у закритих авто, навіть на 5 хвилин!", - пише Служба.
ДСНС також закликає налити воду бездомним тваринам на вулиці.
"Вони не винні, що живуть без господаря. Ми дякуємо кожному і кожній, хто допомагає пухнастикам рятуватися від війни і спеки. Доброта ваших сердець вражає", - йдеться у повідомленні.
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