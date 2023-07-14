Українців закликали не залишати собак у закритих автівках. Це смертельно небезпечно

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на фейсбук ДСНС.

"У цей літній день хочемо нагадати — не забувайте про чотирилапих друзів, їм переживати спеку важче! Залишайте більше води хвостатим і не покидайте їх у закритих авто, навіть на 5 хвилин!", - пише Служба.

ДСНС також закликає налити воду бездомним тваринам на вулиці.

"Вони не винні, що живуть без господаря. Ми дякуємо кожному і кожній, хто допомагає пухнастикам рятуватися від війни і спеки. Доброта ваших сердець вражає", - йдеться у повідомленні.