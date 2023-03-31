Українця Трубіна визнали найдорожчим молодим голкіпером світу
Український воротар Анатолій Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів віком до 21 року
Про це повідомляє "Трибуна".
За версією Transfermarkt, голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін вартує 18 млн євро - це на рівні з воротарем "Саутгемптона" Базуну - є найвищим показником серед усіх голкіперів до 21 року.
На третьому місці – Люка Шевальє з "Лілля". Француз оцінюється у 10 млн євро. У топ-20 також присутній Руслан Нещерет з "Динамо" - 19 позиція і вартість 2 млн євро.
Трубін провів у цьому сезоні 26 матчів, з них 8 "на нуль".
- 17 лютого повідомлялось, що голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї".
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