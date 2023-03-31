Українця Трубіна визнали найдорожчим молодим голкіпером світу

Про це повідомляє "Трибуна".

За версією Transfermarkt, голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін вартує 18 млн євро - це на рівні з воротарем "Саутгемптона" Базуну - є найвищим показником серед усіх голкіперів до 21 року.

На третьому місці – Люка Шевальє з "Лілля". Француз оцінюється у 10 млн євро. У топ-20 також присутній Руслан Нещерет з "Динамо" - 19 позиція і вартість 2 млн євро.