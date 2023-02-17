Воротар "Шахтаря" Трубін за 5 млн євро може перейти в "Севілью"
Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї"
Про це повідомляє El Gol.
За інформацією джерела, "Севілья" шукає голкіпера, який здатен замінити Яссіна Буну. Голкіпер іспанців, який став зіркою ЧС-2022, планує перейти в клуб АПЛ. По 20 млн євро за марокканця дають "Вест Гем", "Тоттенгем" та "Ман Юнайтед".
Серед гравців, які зацікавили "Севілью", знайшлось місце для українця Анатолія Трубіна. Контракт голкіпера зі "Шахтарем" чинний до кінця наступного сезону, а він не хоче підписувати нову угоду, і шукає новий клуб.
У "Севільї" знають про ситуацію Трубіна у "Шахтарі", тому хочуть купити українця за суму нижче ринкової. Мова йде про 5 млн євро.
21-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 19 матчів, з них 5 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 11 млн євро - він найдорожчий воротар України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе