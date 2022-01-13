Українцям 14 січня слід чекати штормовий вітер, сніг і відлигу, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



Вона прогнозує на 14 січня сильний західний, північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-22 м/с, місцями - до 25-27 м/с.



На високогір'ї Карпат вітер може бути суттєвіший.







Також в Україні випаде мокрий сніг із переходом у дощ. На Сході, Південному Сході та у Криму переважно йтиме сніг.







Також українцям слід очікувати підвищення температури повітря до -2...+4°C. Уночі на 14 січня у східних областях триматиметься мороз -8...-14°C, у центральних регіонах нічна температура повітря становитиме -3...-8°C.



У Києві 14 січня будуть сильний штормовий вітер, мокрий сніг із переходом у дощ, удень потеплішає до відлиги.



Наталка Діденко наголошує, що вдень 14 січня потепління прийде в усі регіони країни, проте сильний вітер нівелюватиме його.



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