Українцям 18 січня слід чекати на сніг, мороз і вітер

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду. У більшості областей випаде сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Денна температура повітря в країні коливатиметься в межах -4...+1°C. На крайньому Півдні та Сході України буде близько 0°C. У Карпатах температура повітря вдень становитиме -4...-9°C.



Мешканцям Києва та Київщини 18 січня варто чекати на невеликий сніг і ожеледицю. У Києві денна температура повітря становитиме -4...-6°C, а в Київській області - 0...-4°C.



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