Українцям 18 січня слід чекати на сніг, мороз і вітер
18 січня в Україні будуть невеликий сніг, вітер, ожеледиця та мороз
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду. У більшості областей випаде сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Денна температура повітря в країні коливатиметься в межах -4...+1°C. На крайньому Півдні та Сході України буде близько 0°C. У Карпатах температура повітря вдень становитиме -4...-9°C.
Мешканцям Києва та Київщини 18 січня варто чекати на невеликий сніг і ожеледицю. У Києві денна температура повітря становитиме -4...-6°C, а в Київській області - 0...-4°C.
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