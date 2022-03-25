Українцям слід чекати рвучкий вітер, дощі та нічні морози 26-27 березня

Про це Наталка Діденко повідомила у facebook.

"Погода 26-27 березня в Україні очікується вкрай різноманітною", - зазначила синоптик.

26 березня у північних, західних, центральних областях пройдуть дощі.

У південній частині та в східних областях буде суха погода.

Скрізь спостерігатиметься сильний вітер.

У суботу повсюди буде тепло, вдень до +10…+1 6℃. Лише на узбережжях, крайній півночі України та на Луганщині +7…+12℃.

27 березня дощ, подекуди з мокрим снігом, пройде в східних областях, місцями у центральних областях та на Сумщині.

На решті території України у неділю - без опадів.

Рвучкий вітер втримається.

У неділю передбачається в більшості областей відчутне похолодання.

Вночі від -3℃ до +3℃.

Вдень 27 березня максимальна температура повітря становитиме лише +2…+8℃.

У понеділок-вівторок тепла погода повернеться в Україну.

26 березня в столиці пройде дощ, максимальна температура повітря до +15℃. Сильний вітер!

27 березня у Києві очікується суттєве, але короткочасне, похолодання. Вночі 0…-2℃, вдень не вище +4…+5℃. Ще й із рвучким вітром. Без істотних опадів.

З понеділка, 28 березня, в Києві, як і в більшості областей України, потепліє.

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