Українцям слід чекати рвучкий вітер, дощі та нічні морози 26-27 березня
На вихідних в Україні очікується дощова погода, буде рвучкий вітер, проте вдень температура повітря сягатиме +16 ℃
Про це Наталка Діденко повідомила у facebook.
"Погода 26-27 березня в Україні очікується вкрай різноманітною", - зазначила синоптик.
26 березня у північних, західних, центральних областях пройдуть дощі.
У південній частині та в східних областях буде суха погода.
Скрізь спостерігатиметься сильний вітер.
У суботу повсюди буде тепло, вдень до +10…+1 6℃. Лише на узбережжях, крайній півночі України та на Луганщині +7…+12℃.
27 березня дощ, подекуди з мокрим снігом, пройде в східних областях, місцями у центральних областях та на Сумщині.
На решті території України у неділю - без опадів.
Рвучкий вітер втримається.
У неділю передбачається в більшості областей відчутне похолодання.
Вночі від -3℃ до +3℃.
Вдень 27 березня максимальна температура повітря становитиме лише +2…+8℃.
У понеділок-вівторок тепла погода повернеться в Україну.
26 березня в столиці пройде дощ, максимальна температура повітря до +15℃. Сильний вітер!
27 березня у Києві очікується суттєве, але короткочасне, похолодання. Вночі 0…-2℃, вдень не вище +4…+5℃. Ще й із рвучким вітром. Без істотних опадів.
З понеділка, 28 березня, в Києві, як і в більшості областей України, потепліє.
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