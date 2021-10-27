Українцям слід очікувати дощі і потепління, - синоптик Наталка Діденко
Погода в Україні у четвер, 28 жовтня, буде сонячною й теплою, проте у деяких регіонах пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Четвер в Україні буде теплим.
Температура повітря підстрибне вдень до +10°C…+15°C.
На північному сході повітря побуде ще "колючим", не вище +8°C…+11°C.
Дощів суттєвих не буде в Україні, лише завтра трохи зачепить Чернігівщину, Сумщину, Полтавщину та східні області незначними опадами.
У Києві четвер сухий та помірно теплий, вдень до +12°C.
За словами пані Діденко, вихідними українців чекає комфортна погода з ясним небом, сонцем та температурою повітря +10°C…+15°C, у західних областях ймовірно до +18°C.
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