Українцям слід очікувати морозів і сухої погоди: прогноз на 11 листопада

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.



В Україні 11 листопада слід очікувати мінливу хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Нічна температура коливалася від -1 до -6 C°, вдень синоптики обіцяють +4°C...+9°C, на крайньому заході країни та півдні Одещини температура сягне +10°C...+13°C; у східних областях вночі було -5°C...-10°C, удень буде+1°C...+6°C.



У Києві та Київській області буде суха погода. Нічна температура склала -1°C...-3°C, удень буде +5°C...+7°C. На Київщині вночі температура коливалася в проміжку -1°C...-6°C, вдень синоптики прогнозують +4°C...+9°C.



12-13 листопада українцям слід очікувати суху та холодну погоду. Вітер змінний, 3-8 м/с.



Нічна температура - від +3°C до -2°C, у Карпатах прогнозують -3°C...-8°C. Вдень буде +4°C...+9°C, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті температура зросте до +12°C.

На Київщині 12-13 листопада минуть без опадів. Температура вночі коливатиметься від +3°C до -2°C, вдень +4°C...+9°C.

Упродовж 14-15 листопада в Україні опадів не буде, лише на сході 15 листопада пройде невеликий сніг.

Температура вночі та вдень коливатиметься від -3°C до +3°C. 14 листопада прогнозують +2°C...+8°C.

У Києві 14-15 листопадабуде суха погода. Температура вночі та вдень становитиме від +2°C до -3°C. Вдень 14 листопада обіцяють +2°C...+7°C.

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