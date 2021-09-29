Українцям слід очікувати заморозки та сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко
До України 30 вересня прийдуть нічні заморозки й сильний вітер, а вздовж західного кордону пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
На Віри, Надії, Любові, Софії - завтра, 30 вересня, в Україні буде сонячно та холодно.
Хоча денна температура повітря підніматиметься до порівняно комфортних +10°C…+16°C, проте нічні +1°C…+8°C суттєво охолоджуватимуть і повітря, й помешкання.
Вночі, особливо при проясненнях, прийдуть заморозки.
Найхолоднішою виявиться північно-східна частина України.
Близькість атмосферного фронту із заходу прикриє хмарами західні області, тому там заморозки менш ймовірні.
Холодне повітря пошириться аж до південної частини України, хіба ще тепліші моря зігріватимуть у нічні години прибережні регіони.
Опадів в Україні 30 вересня не передбачається, лише згадуваний атмосферний фронт може зачепити невеликими дощами та щільною хмарність територію України вздовж західного кордону.
У Криму та Приазов'ї посилиться східний вітер до 15-20 метрів за секунду.
У Києві завтра опадів не буде. Вночі холодно, +4°C…+6°C, на околицях місцями +1°C…+3°C, можливі заморозки, протягом дня очікується +11°C…+13°C.
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