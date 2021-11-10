Українцям варто очікувати мороз: якою буде погода 10 листопада

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.



У Києві й області погода в середу, 10 листопада, буде сухою. Вітер південний, 3-8 м/с. Нічна температура склала -5°C, удень буде +3°C...+5°C.



На Київщині вночі було від -4°C до -9°C, удень прогнозують +3°C...+8°C.



Опадів 11 і 12 листопада не буде. Вітер південний і південно-західний, 12 листопада на заході й півночі України переходитиме на північно-західний, 7-12 м/с.



Уночі 11 листопада температура коливатиметься від -1°C до -6°C, на сході - від -5 до -10°C. На Одещині та в Криму прогнозують 0°C...+2°C. Нічна температура 12 листопада становитиме від +2°C до -3°C.



На сході вона коливатиметься від 0°C до -5°C, в Одеській області буде 0°C...+5°C. Удень в Україні прогнозують +4°C...+9°C, а на Закарпатті, Прикарпатті та півдні температура сягне до +12°C.



На Київщині 11 і 12 листопада прогнозують суху погоду, вітер південний з пееходом на північного західний, 7-12 м/с. Нічна температура 11 листопада коливатиметься від -1°C до -6°C, 12 листопада - від +2 до -3°C, удень прогнозують +4°C...+9°C.



На вихідних синоптики прогнозують суху погоду, але 14 листопада на заході країни слід очікувати невеликий дощ, у Карпатах - з мокрим снігом.



Нічна температура становитиме від +3°C до -3°C, біля Чорного моря - +4°C...+8°C, удень очікують +3°C...+9°C. На півдні України синоптики обіцяють +10°C...+13°C.



На Київщині 13 та 14 листопада буде суха погода. Нічну температуру прогнозують від +3°C до -2°C, удень буде +3°C...+8°C.

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