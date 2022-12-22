Про це президент Латвії Егілс Левітс написав у своєму Twitter.

"Під час Різдва українці змагатимуться в окопах. Разом із Гітанасом Науседою та Аларом Карісом ми символічно заливаємо окопні свічки. Це підтвердження того, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до її перемоги", — розповів президент Латвії Егілс Левітс.

Така свічка не боїться вітру, за її допомогою можна зігрітися, і висушити одяг. Солдати роблять яму в землі і ставлять туди свічку, тому немає диму та не видно вогню.

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