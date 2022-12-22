"Українцям, які проведуть Різдво в окопах". Президенти країн Балтії виготовили свічки для українських воїнів
Президенти Латвії, Литви та Естонії зробили окопні свічки для українських військових, які залишатимуться на своїх бойових позиціях навіть під час Різдва
Про це президент Латвії Егілс Левітс написав у своєму Twitter.
"Під час Різдва українці змагатимуться в окопах. Разом із Гітанасом Науседою та Аларом Карісом ми символічно заливаємо окопні свічки. Це підтвердження того, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до її перемоги", — розповів президент Латвії Егілс Левітс.
Така свічка не боїться вітру, за її допомогою можна зігрітися, і висушити одяг. Солдати роблять яму в землі і ставлять туди свічку, тому немає диму та не видно вогню.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе