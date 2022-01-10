Україну 10 січня накриють сніг, туман і ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Протягом доби 10 січня в Україні буде хмарна погода. Удень на Сході країни пройде місцями невеликий мокрий сніг, подекуди він налипатиме, а також утворюватиметься ожеледиця. На решті території синоптики не обіцяють суттєвих опадів.



Уранці західні й південні області місцями накриє туман, на дорогах утримуватиметься ожеледиця.



Денна температура складе -3...+2°C, на Півдні - +1...+6°C. У Криму слід очікувати +7...+12°C.



У Києві й на Київщині синоптики не прогнозують сильних опадів, а також попереджають про ожеледицю. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У Києві температура становитиме -1...-3°C, у Київській області - -3...+2°C.



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