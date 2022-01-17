Україну 17 січня накриють сніг, поривчастий вітер і хуртовина

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



По всій Україні буде хмарна погода, у Криму, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях - із проясненням.



Удень усюди, крім Півдня, ітиме помірний мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер південно-західний, західний, 17-22 м/с, у Карпатах - до 25-28 м/с. Денна температура повітрястановитиме -2...+3°C. У південній частині вона сягатиме +5...+7°C.



У Карпатах слід очікувати сильного снігу, пориви вітру складатимуть 25-30 м/с. Температура повітря вдень складатиме -3...-8°C.



У Києві й Київській області 17 січня буде хмарна з проясненнями погода. Удень випаде помірний мокрий сніг. На Київщині температура повітря коливатиметься в межах -2...+3°C, у Києві триматиметься близько 0°C.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb