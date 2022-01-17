Україну 17 січня накриють сніг, поривчастий вітер і хуртовина
17 січня до України прийдуть хуртовина, ожеледиця, вітер і сніг
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
По всій Україні буде хмарна погода, у Криму, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях - із проясненням.
Удень усюди, крім Півдня, ітиме помірний мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер південно-західний, західний, 17-22 м/с, у Карпатах - до 25-28 м/с. Денна температура повітрястановитиме -2...+3°C. У південній частині вона сягатиме +5...+7°C.
У Карпатах слід очікувати сильного снігу, пориви вітру складатимуть 25-30 м/с. Температура повітря вдень складатиме -3...-8°C.
У Києві й Київській області 17 січня буде хмарна з проясненнями погода. Удень випаде помірний мокрий сніг. На Київщині температура повітря коливатиметься в межах -2...+3°C, у Києві триматиметься близько 0°C.
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