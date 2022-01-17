Україну 18 січня накриють холод, штормовий вітер і сніг, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Упродовж 18 січня в Україні буде вітряно та холодно. Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с, іноді - більше.



На дорогах буде ожеледиця, яка, за прогнозами Наталки Діденко, утримуватиметься до кінця березня.







Температура повітря становитиме -1...-6°C, на Півдні та на крайньому Заході України - близько 0°C. Періодично випадатиме сніг.



У Києві денна температура повітря сягатиме -2...-4°C. Також імовірний невеликий сніг, який чергуватиметься з проясненнями. Синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах і сильний, штормовий північно-західний вітер, який може перевищувати 15 м/с.

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