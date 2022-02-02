Україну 2 лютого накриють вітер, сніг і дощ

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



В Україні 2 лютого буде хмарна погода, випадуть сніг і мокрий сніг, на Півдні та Сході - з дощем. У Карпатах і східних областях будуть помірні опади. У більшості північних і центральних регіонах значних опадів не очікується. На дорогах утримуватиметься ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, на Заході його пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Температура повітря коливатиметься в межах -3...+2°C , на Сході та Півдні вона становитиме +1...+5°C , у Карпатах - -5...-9°C . Також синоптики прогнозують дощ у Криму.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb