Україну 24 січня накриють хуртовини і мороз
24 січня в Україні будуть мороз, вітер, ожеледиця та хуртовини
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж доби 24 січня в Україні буде хмарна погода.
У південній, східній і більшості центральної частини України випаде сніг. Вітер північний, 7-12 м/с, подекуди його пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Також синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю. На решті території країни суттєвих опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме -3...-8°C, у Карпатах і на Закарпатті -7...-12°C.
У Києві та Київській області значних опадів не буде, однак на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Температура повітря становитиме близько -5°C, а на Київщині -3...-8°C.
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