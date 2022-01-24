Україну 24 січня накриють хуртовини і мороз

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Упродовж доби 24 січня в Україні буде хмарна погода.



У південній, східній і більшості центральної частини України випаде сніг. Вітер північний, 7-12 м/с, подекуди його пориви сягатимуть 15-20 м/с.



Також синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю. На решті території країни суттєвих опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме -3...-8°C, у Карпатах і на Закарпатті -7...-12°C.



У Києві та Київській області значних опадів не буде, однак на дорогах утримуватиметься ожеледиця. Температура повітря становитиме близько -5°C, а на Київщині -3...-8°C.



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