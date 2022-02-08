Україну 9 лютого накриють сніг, дощ і вітер, - синоптик Наталка Діденко
9 лютого в Україні будуть мокрий сніг, дощ і штормовий вітер, а до кінця тижня потеплішає
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Уночі на Заході України, місцями - в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях ітимуть мокрий сніг і дощ.
Вранці опади охоплять північні регіони, Крим, Вінниччину, Черкащину, Кіровоградщину та крайній Схід. Удень дощ і сніг послабшають і значних опадів не очікується.
Синоптик попереджає про ожеледицю та північно-західний вітер 5-12 м/с, імовірні штормові пориви 15-20 м/с.
Температура повітря в більшості областей майже не зміниться. Уночі будуть незначні морози, удень - близько 0°C .
На Сході на Північному Сході Наталка Діденко прогнозує 0...-2°C , а в південних областях температура повітря сягне +2...+6°C .
У Києві в ніч на 9 лютого й уранці ітимуть мокрий сніг і дощ, однак удень істотних опадів чекати не слід. Вітер північно-західний, рвучкий, часом штормовий. Максимальна температура повітря становитиме 0...+2°C .
До кінця тижня синоптик прогнозує потепління та поривчастий вітер. Істотних опадів не очікується.
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