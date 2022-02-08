Україну 9 лютого накриють сніг, дощ і вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



Уночі на Заході України, місцями - в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях ітимуть мокрий сніг і дощ.



Вранці опади охоплять північні регіони, Крим, Вінниччину, Черкащину, Кіровоградщину та крайній Схід. Удень дощ і сніг послабшають і значних опадів не очікується.



Синоптик попереджає про ожеледицю та північно-західний вітер 5-12 м/с, імовірні штормові пориви 15-20 м/с.







Температура повітря в більшості областей майже не зміниться. Уночі будуть незначні морози, удень - близько 0°C .



На Сході на Північному Сході Наталка Діденко прогнозує 0...-2°C , а в південних областях температура повітря сягне +2...+6°C .



У Києві в ніч на 9 лютого й уранці ітимуть мокрий сніг і дощ, однак удень істотних опадів чекати не слід. Вітер північно-західний, рвучкий, часом штормовий. Максимальна температура повітря становитиме 0...+2°C .



До кінця тижня синоптик прогнозує потепління та поривчастий вітер. Істотних опадів не очікується.



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