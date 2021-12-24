Україну на вихідних накриють мокрий сніг, морози й сильний вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



У суботу, 25 грудня, в Україні буде короткочасне потепління. Температура повітря становитиме -2...+4°C. Мешканцям Півдня слід очікувати +4...+9°C, а Криму - до +11°C.



Крім того, 25 грудня Захід, Схід і вночі Північ України накриють мокрий сніг, подекуди з дощем. У центральних і південних областях опадів не передбачається.



Також синоптик попереджає про поривчастий і сильний вітер.







У неділю, 26 грудня, Україну накриють морози. Від Чернівецької області через Одещину, через Південь до Донеччини будуть мокрий сніг і дощ. Наталка Діденко попереджає про можливе налипання мокрого снігу та складну ситуацію на дорогах.



На решті території України опадів не очікується, однак посилиться ожеледиця.







У Києві в ніч на 25 грудня очікується мокрий сніг. Удень 25 грудня та впродовж 26 грудня триматиметься суха погода. Крім того, синоптик попереджає про рвучкий вітер.



Протягом 25 грудня потепліє до 0...+2°C. За добу 26 грудня нічна температура впаде до -12°C, а денна - до -4°C. Також варто очікувати ожеледиці.





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