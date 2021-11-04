Україну накриє тепло: в яких регіонах очікувати +17°C

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, без опадів буде лише в Закарпатській області.

Вдень у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ.

Вночі та вранці на більшій частині території країни туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря прогріється до +10°C…+15°C, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни буде ще тепліше. В Ужгороді температура повітря може сягнути +17°C.

У Києві та області 4 листопада опади не прогнозуються. Вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень прогріється до +11°C…+13°C, на Київщині до +10°C…15°C.



Цього тижня в Україні буде тепло, проте в деяких регіонах пройдуть дощі й завіватиме вітер.



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