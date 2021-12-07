Україну накриють льодяний дощ і мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду 8 грудня
8 грудня українцям варто очікувати морозу, опадів і ожеледиці
Про це у Facebook повідомила Наталка Діденко.
У середу, 8 грудня, найхолодніше буде на Заході України: уночі -5°C...-9°C, удень буде -1°C...-5°C.
У північних областях і на Вінниччині вночі очікується 0°C...-4°C, удень - близько 0°C. На Київщині та Житомирщині синоптик обіцяє -1°C...-3°C.
У більшості центральних регіонів нічна температура становитиме близько 0°C, а вдень зросте до +2°C...+5°C. У Дніпрі вона може сягнути +6°C.
На Сході України вночі буде +2°C...+6°C. а вдень температура повітря підніметься до +4°C...+11°C.
У південній частині України очікується найтепліша погода: уночі буде +4°C...+7°C, удень +5°C...+13°C.
Наталка Діденко прогнозує на 8 грудня вологу погоду з дощем, зокрема льодяним, мокрим снігом і попереджає, що на тротуарах і дорогах може бути слизько. В областях із найнижчою температурою повітря слід очікувати ожеледиці.
Опадів не буде на Сході України, а також у Запоріжжі, Криму, Дніпропетровській і Волинській областях.
У Києві завтра очікуються дощ, зокрема льодяний, та мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Також буде північно-східний рвучкий вітер. Температура протягом доби становитиме -1°C...-4°C.
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