Україну накриють льодяний дощ і мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду 8 грудня

Про це у Facebook повідомила Наталка Діденко.



У середу, 8 грудня, найхолодніше буде на Заході України: уночі -5°C...-9°C, удень буде -1°C...-5°C.







У північних областях і на Вінниччині вночі очікується 0°C...-4°C, удень - близько 0°C. На Київщині та Житомирщині синоптик обіцяє -1°C...-3°C.



У більшості центральних регіонів нічна температура становитиме близько 0°C, а вдень зросте до +2°C...+5°C. У Дніпрі вона може сягнути +6°C.



На Сході України вночі буде +2°C...+6°C. а вдень температура повітря підніметься до +4°C...+11°C.



У південній частині України очікується найтепліша погода: уночі буде +4°C...+7°C, удень +5°C...+13°C.



Наталка Діденко прогнозує на 8 грудня вологу погоду з дощем, зокрема льодяним, мокрим снігом і попереджає, що на тротуарах і дорогах може бути слизько. В областях із найнижчою температурою повітря слід очікувати ожеледиці.



Опадів не буде на Сході України, а також у Запоріжжі, Криму, Дніпропетровській і Волинській областях.



У Києві завтра очікуються дощ, зокрема льодяний, та мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу, ожеледиця.



Також буде північно-східний рвучкий вітер. Температура протягом доби становитиме -1°C...-4°C.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb