Україну накриють сонячна погода і тепло до +17 ℃, - синоптик Наталка Діденко
23 березня українці відчують теплу сонячну погоду з тихим вітерцем
Про вона повідомила у facebook.
В Україні 23 березня погода подарує сонце, тепло, тихий вітерець, ясне небо.
Максимальна температура повітря в більшості областей очікується в середу в межах +10…+17 ℃.
Виняток - Крим та Приазов‘я, де ще холодні моря не дадуть стовпчикам термометрів піднятися вище +7…+10℃.
У Києві 23 березня світитимуть вночі місяць і зіроньки, а вдень сонце піджене градуси до +15 ℃.
“Далі температура повітря почне витворяти казнащо”, - зауважила синоптик.
24-25 березня в Україні передбачається холодніша повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. Візьміть це до уваги особливо мешканці північної та центральної частин України.
У суботу, 26 березня, потепління відновиться.
У неділю, 27 березня, в Україні знову похолодає, вдень орієнтовно до +2…+8 ℃.
У понеділок, 28 березня, знову потепління.
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