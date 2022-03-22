Україну накриють сонячна погода і тепло до +17 ℃, - синоптик Наталка Діденко

Про вона повідомила у facebook.

В Україні 23 березня погода подарує сонце, тепло, тихий вітерець, ясне небо.

Максимальна температура повітря в більшості областей очікується в середу в межах +10…+17 ℃.

Виняток - Крим та Приазов‘я, де ще холодні моря не дадуть стовпчикам термометрів піднятися вище +7…+10℃.

У Києві 23 березня світитимуть вночі місяць і зіроньки, а вдень сонце піджене градуси до +15 ℃.

“Далі температура повітря почне витворяти казнащо”, - зауважила синоптик.

24-25 березня в Україні передбачається холодніша повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. Візьміть це до уваги особливо мешканці північної та центральної частин України.

У суботу, 26 березня, потепління відновиться.

У неділю, 27 березня, в Україні знову похолодає, вдень орієнтовно до +2…+8 ℃.

У понеділок, 28 березня, знову потепління.

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