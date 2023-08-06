Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Немає жодних гарантій того, що Росія не почне чергову війну. Ми певне сподівання, що після окупації Криму Путін зупиниться, але цього не відбулось. Так сам вони не зупиняться у випадку якогось перемирʼя. Хоча я не вірю, що з Росією відбудуться якісь переговори про перемирʼя. Проте я переконаний, що Росія не зупиниться за жодних обставин, навіть у випадку окупації частини території України", - пояснив Фельштинський.

Політолог наголосив, що для звільнення тимчасово окупованих територій Україна повинна отримати сучасне наступальне озброєння.

"Єдиний спосіб зупинити Росії від нових загарбницьких дій - дозволити Україні завдавати ударів по території РФ. Дати Україні всю необхідну зброю для наступу. Українці повинні отримати наступальну зброю, щоб звільнити свою територію. Зараз Україна нічого цього не отримала. Фактично Україну поставили в ситуацію, коли вона виграти цю війну не може. Українці можуть стримувати Росію і поки що успішно це роблять. Однак вичавити російські окупаційні війська зі своєї території без сучасного наступального озброєння українці не зможуть”, - додав він.