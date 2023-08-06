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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський

6 серпня, 2023 неділя
21:18
Війна з Росією ЗСУ

Політолог Юрій Фельштинський вважає, що для того, щоб виграти війну проти Росії партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по території РФ і надати більше наступального озброєння

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Немає жодних гарантій того, що Росія не почне чергову війну. Ми певне сподівання, що після окупації Криму Путін зупиниться, але цього не відбулось. Так сам вони не зупиняться у випадку якогось перемирʼя. Хоча я не вірю, що з Росією відбудуться якісь переговори про перемирʼя. Проте я переконаний, що Росія не зупиниться за жодних обставин, навіть у випадку окупації частини території України", - пояснив Фельштинський.

Політолог наголосив, що для звільнення тимчасово окупованих територій Україна повинна отримати сучасне наступальне озброєння.

"Єдиний спосіб зупинити Росії від нових загарбницьких дій - дозволити Україні завдавати ударів по території РФ. Дати Україні всю необхідну зброю для наступу. Українці повинні отримати наступальну зброю, щоб звільнити свою територію. Зараз Україна нічого цього не отримала. Фактично Україну поставили в ситуацію, коли вона виграти цю війну не може. Українці можуть стримувати Росію і поки що успішно це роблять. Однак вичавити російські окупаційні війська зі своєї території без сучасного наступального озброєння українці не зможуть”, - додав він.

  • У суботу, 5 серпня, у Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися дводенні переговори щодо обговорення української Формули миру.
  • 6 серпня стало відомо, що за підсумками першого дня переговорів щодо обговорення української Формули миру, які проходять у Саудівській Аравії, домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України.
Україна
Росія
Крим
зброя
російська армія
окуповані території
окупанти
F-16
допомога США Україні
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