Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Це нагода відверто обговорити безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. Вдячний, що Україна не сама у спротиві російській збройній агресії, і в цьому величезна заслуга польських братів", – написав Залужний.

Як додали у генштабі збройних сил Польщі, під час зустрічі Раймунд Анджейчак і Валерій Залужний обговорили поточну оперативну ситуацію на Сході та Півдні України, можливі сценарії подальшого перебігу російської військової агресії, а також потреби Збройних Сил України в матеріально-технічному забезпеченні, необхідному для поповнення українських резервів і підтримки обороноздатності.

Залужний зауважив, що під час зустрічі особисто подякував генералу за надану Україні міжнародну військову допомогу, що включає озброєння, військову техніку, боєприпаси й необхідні матеріали.

"Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів. "Без вільної України немислима вільна Польща", – автором цих слів вважають відомого польського інтелектуала Єжи Ґедройця. Ці слова надзвичайно актуальні зараз. Саме нам випала честь і відповідальність боротися за волю України і всієї Європи пліч-о-пліч", – додав Залужний.

Окрім зустрічі з Залужним, Раймунд Анджейчак відвідав місто Ірпінь, де зустрівся з представниками місцевої влади. У Гостомелі на Київщині він побував в аеропорту, який зазнав нападу в перші дні повномасштабного збройного нападу Росії на Україну. Генерал поспілкувався з командиром підрозділу, який обороняв район.

У Польщі лікуються понад 100 поранених українських військових та 2-3 тис. цивільних

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