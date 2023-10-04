Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових авто

Про це інформує Укравтопром.

Повідомляється, що це той самий показник, що й у серпні, але з різним складом бестселерів.

У вересні до десятки найпродаваніших нових авто увійшли представники восьми брендів, тоді як у серпні їх було лише шість. Найбільше моделей у рейтингу належать TOYOTA - три, а решта - по одному від RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA та SUZUKI.

Лідером продажу стали компактні кросовери-позашляховики RENAULT Duster, які знайшли 407 покупців в Україні. На другому місці розташувалися електричні кросовери VOLKSWAGEN ID.4 з результатом 350 одиниць. Третє місце зайняли автомобілі класу SUV для активного відпочинку - TOYOTA RAV-4, які продалися у кількості 326 штук.

До п’ятого місця потрапили кросовери MAZDA CX5, їх зареєстрував 161 українець. Південнокорейські кросовери HYUNDAI Tucson з придбаними 150 одиницями на шостій позиції.

Далі у рейтингу автомобілі класу SUV німецької компанії BMW X5, їх придбало 147 водіїв, та позашляховики TOYOTA Land Cruiser Prado, які придбало 147 автолюбителів в Україні. Восьме місце посіли легківки SKODA Octavia зі значенням 140 одиниць.

Замикають десятку транспортні засоби японських компаній SUZUKI Vitara зі 124 зареєстрованими одиницями й TOYOTA Camry - 113.