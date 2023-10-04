Укравтопром назвав 10 найпопулярніших моделей нових авто
У вересні 2023 року ринок нових легкових автомобілів в Україні знову очолили десять найбільш популярних моделей, які склали 36% від загального обсягу продажів
Про це інформує Укравтопром.
Повідомляється, що це той самий показник, що й у серпні, але з різним складом бестселерів.
У вересні до десятки найпродаваніших нових авто увійшли представники восьми брендів, тоді як у серпні їх було лише шість. Найбільше моделей у рейтингу належать TOYOTA - три, а решта - по одному від RENAULT, VOLKSWAGEN, MAZDA, HYUNDAI, BMW, SKODA та SUZUKI.
Лідером продажу стали компактні кросовери-позашляховики RENAULT Duster, які знайшли 407 покупців в Україні. На другому місці розташувалися електричні кросовери VOLKSWAGEN ID.4 з результатом 350 одиниць. Третє місце зайняли автомобілі класу SUV для активного відпочинку - TOYOTA RAV-4, які продалися у кількості 326 штук.
До п’ятого місця потрапили кросовери MAZDA CX5, їх зареєстрував 161 українець. Південнокорейські кросовери HYUNDAI Tucson з придбаними 150 одиницями на шостій позиції.
Далі у рейтингу автомобілі класу SUV німецької компанії BMW X5, їх придбало 147 водіїв, та позашляховики TOYOTA Land Cruiser Prado, які придбало 147 автолюбителів в Україні. Восьме місце посіли легківки SKODA Octavia зі значенням 140 одиниць.
Замикають десятку транспортні засоби японських компаній SUZUKI Vitara зі 124 зареєстрованими одиницями й TOYOTA Camry - 113.
- Крім того, у вересні українці придбали й зареєстрували 5700 нових авто, що на дві третини більше, ніж торік, але на 2% менше, ніж у серпні.
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