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Держоператор тилу почав закуповувати зимову форму для ЗСУ

18 квітня, 2024 четвер
13:38
Україна форма ЗСУ

Державний оператор тилу оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там зазначили, що ефективне й завчасне планування закупівель дає змогу заощаджувати бюджетні кошти й спрямовувати їх на додаткову підтримку для ЗСУ.

"Безперервне забезпечення Збройних Сил речовим майном можливе за умов спланованої попередньої підготовки. Саме тому закупівлі зимового одягу для військових ми починаємо вже навесні. Перші тендери запущені. Зараз закупівельна команда ДОТ працює над тим, щоб уже найближчим часом були оголошені процедури за всіма товарами", – зазначила Вікторія Виноградова, директорка з управління закупівлями ДОТ.

Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів:

  • штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;

  • куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;

  • костюм спеціальний зимовий, вид 3;

  • сорочка та кальсони зимові, вид 3;

  • рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;

  • штани вітровологозахисні зимові, вид 1;

  • куртка вітровологозахисна зимова;

  • куртка утеплена спеціальна, вид 2;

  • штани утеплені спеціальні, вид 2;

  • костюм маскувальний зимовий, тип 2;

  • сорочка та кальсони зимові, вид 2;

  • шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

У відомстві зазначили, що загальний перелік зимового речового забезпечення удвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахіл і черевиків.

"Для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості. Всі товари, які постачаються Збройним Силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам", - запевнили у Міноборони.

Довідка: Державний оператор тилу - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене у 2022 році. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.

  • 5 лютого Держоператор тилу оголосив у системі Prozorro про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю.
Теги:
Новини
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
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