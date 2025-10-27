Основний гравець - Нафтогаз: експерт Омельченко про початок опалювального сезону

Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Початок опалювального сезону насамперед залежить від ситуації з газом, з його дефіцитом чи наявністю, тому тут основний гравець - Нафтогаз. Тобто коли він надасть ліміти газу на кожну область до місцевих влад, тоді опалювальний сезон і розпочнеться. Тому що без лімітів газу місцева влада не може розпочати цей сезон. Дійсно, у нас складна ситуація і на Сумщині, і на Чернігівщині. Зараз трошки вже відновили роботу енергозабезпечення на Чернігівщині. В Чернігові, наскільки мені відомо, вже є електрична енергія. Енергетики там добре спрацювали", - прокоментував експерт.

За його словами, на сьогодні у нас графіків відключень для населення не передбачається, тому що відремонтовано обладнання, яке було зруйновано на одній з важливих підстанцій, що й обмежувало постачання електричної енергії до Києва та східних регіонів.

"Але залишається проблема саме з дефіцитом газу, тому що ворог постійно обстрілює газовидобуток, також зазнають обстрілів і ТЕЦ, тобто компанії, які виробляють теплову енергію. Тому ситуація складна по всій Україні, але особливо це прифронтові райони: Сумщина, Чернігівщина, Харків, Дніпро, також і Київ. Ми бачимо, що в жовтні були дуже масовані удари саме по системі Теплокомуненерго у Києві", - зауважив Омельченко.