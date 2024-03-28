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"Призначив бойового генерала": Зеленський сказав, чого чекає від СЗР під керівництвом Іващенка

28 березня, 2024 четвер
13:27
Україна Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував призначення Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки

28 березня він представив Іващенка колективу Служби зовнішньої розвідки.

"Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України я призначив бойового генерала Олега Іващенка. Він – людина фахова, чудово розуміє розвідувальну діяльність та основну нашу державну ціль зараз. Українська розвідка повинна працювати всюди у світі, де вже є та можуть бути наші інтереси. Всюди у світі, де путінська система намагається щось виграти для себе, має вигравати Україна", - сказав Зеленський.

Президент сказав, чого чекає від СЗР під керівництвом Іващенка.
 
"У час війни є речі абсолютно непублічні, які Служба повинна забезпечувати оперативно та якісно. Саме такий потенціал заходів впливу, агентурної роботи та фактично воєнної діяльності Україна від вас очікує, і саме заради цього Службу зовнішньої розвідки очолив бойовий генерал", - додав він.

Теги:
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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