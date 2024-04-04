Зеленський розглядає варіант звільнення генпрокурора Костіна і призначення його послом у Нідерландах, – ЗМІ
На нарадах у президента Володимира Зеленського дедалі частіше говорять про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна і переведення його на дипломатичну службу
Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
"Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше порушується на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно… може цього місяця, а може й пізніше, це не спішне питання", – сказав співбесідник видання.
Він повідомив, що Костіна можуть призначити послом у Нідерландах. Там він зможе зосередитися на міжнародному трибуналі щодо злочинів РФ в Україні.
"Андрій – хороший хлопець, але він занадто нерішучий для цієї позиції (генпрокурора, - ред.)", – додав інший співрозмовник УП.
Водночас джерела ZN.UA стверджують, що у разі відставки Костіна обовʼязки генпрокурора тимчасово виконуватиме його перший заступник Олексій Хоменко, а головним кандидатом на посаду очільника ОГП є Олег Кіпер — чинний очільник Одеської обласної військової адміністрації.
Видання зазначає, що відставку Костіна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня.
- 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце Олександра Сирського.
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