Зеленський розглядає варіант звільнення генпрокурора Костіна і призначення його послом у Нідерландах, – ЗМІ

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Рішення наразі не прийнято, але питання Костіна все частіше порушується на нарадах. Коли питання звільнення винесеться публічно… може цього місяця, а може й пізніше, це не спішне питання", – сказав співбесідник видання.

Він повідомив, що Костіна можуть призначити послом у Нідерландах. Там він зможе зосередитися на міжнародному трибуналі щодо злочинів РФ в Україні.

"Андрій – хороший хлопець, але він занадто нерішучий для цієї позиції (генпрокурора, - ред.)", – додав інший співрозмовник УП.

Водночас джерела ZN.UA стверджують, що у разі відставки Костіна обовʼязки генпрокурора тимчасово виконуватиме його перший заступник Олексій Хоменко, а головним кандидатом на посаду очільника ОГП є Олег Кіпер — чинний очільник Одеської обласної військової адміністрації.

Видання зазначає, що відставку Костіна Рада планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня.