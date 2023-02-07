Укренерго оприлюднив графіки вимкнень світла на 8 лютого
Згідно з графіками, на Донеччині на добу будуть скасовані обмеження електропостачання, а на Одещині через аварію на підстанції Укренерго ситуація все ще складна
Про це повідомляє Укренерго.
Обмеження споживання електроенергії на 8 лютого:
- Київ - вдень 1193 МВт/вночі 768 МВт;
- Київщина - вдень 852 МВт/вночі 705 МВт;
- Дніпропетровщина - вдень 1479 МВт/вночі 1418 МВт.
На Донеччині на добу будуть скасовані обмеження, щоб Укренерго змогла виміряти споживання електроенергії в області. Ситуація зі світлом на Одещині все ще складна через аварію на підстанції.
- Сьогодні стало відомо, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії.
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