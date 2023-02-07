Укренерго оприлюднив графіки вимкнень світла на 8 лютого

Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження споживання електроенергії на 8 лютого:

Київ - вдень 1193 МВт/вночі 768 МВт;

Київщина - вдень 852 МВт/вночі 705 МВт;

Дніпропетровщина - вдень 1479 МВт/вночі 1418 МВт.

На Донеччині на добу будуть скасовані обмеження, щоб Укренерго змогла виміряти споживання електроенергії в області. Ситуація зі світлом на Одещині все ще складна через аварію на підстанції.