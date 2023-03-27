Укренерго: переведення на літній час суттєво не впливає на роботу енергетичної системи
Переведення на літній час у ніч на 26 березня суттєво не впливає на роботу енергетичної системи
Про це інформує НЕК "Укренерго".
Станом на 27 березня споживання світла знизилося у зв'язку з потеплінням і завершенням опалювального сезону в деяких регіонах.
"Переведення на літній час, яке відбулося в ніч на неділю, на роботу енергосистеми суттєво не впливає", - пише пресслужба.
Нині працюють усі види електростанцій, а виробництва достатньо для покриття споживання: "Активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби та додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі".
Повідомляється, що є незначний імпорт електроенергії.
На Житомирщині унаслідок атак РФ і значних пошкоджень мереж застосовують обмеження.
"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - додали у відомстві.
Нагадаємо, що за останні пів року ворог завдав 15 ракетних та 18 атак дронами по енергетичній інфраструктурі, завдавши масштабних і складних пошкоджень електростанціям генеруючих компаній та ключовим підстанціям Укренерго.
- Минулої п'ятниці обмеження споживання застосовувались лише у Житомирській області.
- Станом на 27 березня в енергосистемі України зберігається профіцит потужності попри збільшення споживання.
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