Про це інформує НЕК "Укренерго".

Станом на 27 березня споживання світла знизилося у зв'язку з потеплінням і завершенням опалювального сезону в деяких регіонах.

"Переведення на літній час, яке відбулося в ніч на неділю, на роботу енергосистеми суттєво не впливає", - пише пресслужба.

Нині працюють усі види електростанцій, а виробництва достатньо для покриття споживання: "Активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби та додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі".

Повідомляється, що є незначний імпорт електроенергії.

На Житомирщині унаслідок атак РФ і значних пошкоджень мереж застосовують обмеження.

"Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що за останні пів року ворог завдав 15 ракетних та 18 атак дронами по енергетичній інфраструктурі, завдавши масштабних і складних пошкоджень електростанціям генеруючих компаній та ключовим підстанціям Укренерго.