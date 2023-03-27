В енергосистемі України зберігається надлишок потужності попри збільшення споживання, – Міненерго
Станом на 27 березня в енергосистемі України зберігається профіцит потужності попри збільшення споживання. Нетривалі відключення світла можливі на Житомирщині
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що нині тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання після обстрілів у Харківській, Донецькій і Херсонській областях.
"У Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури", - додали в Міненерго.
- Минулої п'ятниці обмеження споживання застосовувались лише у Житомирській області.
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