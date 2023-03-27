Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що нині тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання після обстрілів у Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

"У Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури", - додали в Міненерго.