Укренерго перейшло на європейські правила міждержавної торгівлі електроенергією

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Дату аукціону обрали наші румунські колеги, оскільки їхнє законодавство передбачає термін на підготовку учасників ринку. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго" День поставки – 3 листопада", - йдеться у повідомленні.

Кудрицький пояснив, що для України перехід важливий тим, що завдяки тому, що українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній будуть синхронізовані з правилами в ЄС, у країни не буде перепон для імпорту з Румунії. Це необхідно для безпроблемного проходження зимового періоду, оскільки підписані угоди дозволять збільшувати можливі джерела постачань електроенергії.

"Також "Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн ми підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO. Останній крок - на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження", - розповів голова Укренерго.

Він додав, що після цього Україна розпочне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.