В Укренерго розповіли, як готуються "до найгірших сценаріїв" в осінньо-зимовий період

Про це 15 вересня розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Якщо брати сценарій без атак, ми розуміємо, яким чином покривати збільшене зимове споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв – повторення торішніх ракетних і дронових атак проти саме енергосистеми. Тому готуємо резервні схеми живлення споживачів, а також продовжуємо замовляти обладнання, щоб коли ворог почне вибивати наші об’єкти, ми могли отримувати з-за кордону нові автотрансформатори, не чекаючи 8-9 місяців, як минулого року", - розповів він.

Кудрицький зазначив, що листопад апріорі означатиме зростання споживання через зниження температури повітря, тому, аби допомогти енергетикам тримати баланс у системі, громадянам варто користуватись електроенергією ощадливо.

"З листопада буде похолодання і, відповідно, зростання споживання. Його можна пом’якшити, споживаючи електроенергію більш ощадливо. Ми про це багато говорили. Друге, це підготовка в побутовому плані – перевірити генератори й накопичувачі електроенергії. За можливості утеплити житло та дізнатися, де поблизу є Пункт незламності. Прості речі, які допоможуть почуватися більш впевнено", - сказав голова правління Укренерго.

"Не факт, що обстріли будуть такими ж масованими, як минулого року, але готовими треба бути до найгіршого", - наголосив він.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Також триває закачування газу в підземні газосховища.

Окрім того, уряд іще в серпні доручив місцевій владі навести лад у Пунктах незламності з огляду на наближення осінньо-зимового періоду.

12 вересня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.