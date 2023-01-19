Про це повідомляє Укренерго.

У компанії зазначають, що сьогодні споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду.

"Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки ¾ споживання", - підкреслили в Укренерго.

За словами енергетиків, причиною дефіциту в енергосистемі є ворожі ракетні та дронові атаки, особливо удари 14 січня, які завдали суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Обленерго отримали ліміти споживання на добу, при перевищенні можливі аварійні відключення.

Разом із тим в Україні тривають ремонтні роботи. У компанії зазначили, що 18 січня Укренерго завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні.

"Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії", - резюмували в Укренерго.

В опитуванні Центру Разумкова 43% українців зазначили, що відсутність електроенергії сильно впливає на їхнє життя.

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