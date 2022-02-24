Укренерго спростував фейк про потребу вимкнути в оселях усі прилади та знизити споживання

Про це йдеться у Facebook.



"В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголошують, що саме так працюють вороги.



"Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі. Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі!" - заявляють в Укренерго.



У дописі вкотре наголошується: "не ведіться на провокації ворога!"



16 годин Україна дає відсіч окупантам, вони здаються, але готуються нові атаки, армія готова до зустрічі.