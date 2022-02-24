Укренерго спростував фейк про потребу вимкнути в оселях усі прилади та знизити споживання
НЕК "Укренерго" повідомляє про фейки, які поширюють у ЗМІ та соцмережах щодо нібито потреби знизити споживання через підключення української енергомережі до європейської системи
Про це йдеться у Facebook.
"В соцмережах та деяких ЗМІ поширюються фейки про те, що у 23:30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголошують, що саме так працюють вороги.
"Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі. Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі і буде працювати. Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі!" - заявляють в Укренерго.
У дописі вкотре наголошується: "не ведіться на провокації ворога!"
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