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Головна війна з Росією 16 годин Україна дає відсіч окупантам, вони здаються, але готуються нові атаки, армія готова до зустрічі, - Резніков

16 годин Україна дає відсіч окупантам, вони здаються, але готуються нові атаки, армія готова до зустрічі, - Резніков

24 лютого, 2022 четвер
22:34
війна з Росією Олексій Резніков

Україна готова зустріти нові атаки РФ, ворога уже зупинили під Харковом і відкинули в зоні ООС

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структури героїчно тримають оборону. до спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони", - написав він.

Резніков додав, що важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці.

"Непроста ситуація на півдні країни. Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", - повідомив міністр оборони.

Він зазначив, що "Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант".

"Наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше. Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо.
І обов’язково переможемо, - підсумував він.

 

Харків
десант
Олексій Резніков
ООС
вторгнення в Україну
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