Укргазбанк виступив партнером у запуску безконтактної оплати у наземному транспорті

Проєкт реалізовується київською міською владою за підтримки Mastercard та Visa, а еквайринг здійснює Укргазбанк та iPay. За словами керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича, запит саме на цей сервіс був одним з найактуальніших серед киян.



"Історія з безконтактною оплатою розпочалась у Київському метрополітені. Киянам ця функція дуже сподобалась, не дивлячись на те, що валідатори стояли максимум на двох турнікетах, — розповідає Максим Ярославський, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку, — безконтактна оплата є комфортним та безпечним рішенням, особливо в період ковіду, щоб не торкатись руками готівки. А зараз цей сервіс удосконалили ще більше — тепер можна моментально сплатити за проїзд будь-якою карткою у будь-якому наземному комунальному транспорті. Укргазбанк виступає основним партнером еквайрингу. Тож зараз не потрібно як раніше купувати передплачені поїздки, а можна напряму розраховуватись будь-якою карткою будь-якого іноземного банку. Тому на мою думку, кияни високо оцінять таку можливість швидкої безконтактної оплати проїзду у київському муніципальному транспорті".



Для оплати проїзду достатньо прикласти картку чи смартфон з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи є фірмові наліпки на валідаторах. А щоб підтвердити оплату за проїзд, потрібно сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.



Сервіс дозволяє користуватися і застосунком Київ Цифровий, і карткою киянина. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до неї пільга.



Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 114. Поступово система запрацює повноцінно на всіх маршрутах та одиницях громадського транспорту.

