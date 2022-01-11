Укргазвидобування вперше вийшло на біржу з продажем газу
Компанія “Укргазвидобування”, що входить до групи НАК "Нафтогаз України", вперше в історії вийшла на товарну біржу "Українська енергетична біржа" (УЕБ) з продажем газу
Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на біржовий бюлетень.
На торгах 11 січня компанія пропонує до продажу 5 млн куб. м газу в ПСГ (передача з 11 до 19 січня). Стартова ціна - 41 135 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Умови оплати - передоплата 20% від суми договору, 80% від суми договору за фактом постачання, що забезпечується банківською гарантією на зазначену суму протягом 10 днів з дати постачання.
За даними Укргазвидобування, компанія видобула 13,67 млрд куб. м природного газу за 2021 рік, з яких 12,93 млрд кубометрів було передано на потреби споживачів.
Порівняно з аналогічним періодом 2020 року, зниження видобутку становить 3,97%, або 0,56 млрд кубометрів.
- Нагадаємо, у 2021 в Україні вперше за кілька років зріс видобуток газу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.45
Купівля 27.45Продаж 27.71
-
EUR
Купівля 30.97Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе