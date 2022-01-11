Укргазвидобування вперше вийшло на біржу з продажем газу

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на біржовий бюлетень.



На торгах 11 січня компанія пропонує до продажу 5 млн куб. м газу в ПСГ (передача з 11 до 19 січня). Стартова ціна - 41 135 грн/тис. куб. м (з ПДВ). Умови оплати - передоплата 20% від суми договору, 80% від суми договору за фактом постачання, що забезпечується банківською гарантією на зазначену суму протягом 10 днів з дати постачання.



За даними Укргазвидобування, компанія видобула 13,67 млрд куб. м природного газу за 2021 рік, з яких 12,93 млрд кубометрів було передано на потреби споживачів.



Порівняно з аналогічним періодом 2020 року, зниження видобутку становить 3,97%, або 0,56 млрд кубометрів.

Нагадаємо, у 2021 в Україні вперше за кілька років зріс видобуток газу.