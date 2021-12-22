Більше на 250 тис. кубометрів газу на добу: в Україні вперше за кілька років зріс видобуток газу

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".



"Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році", - зазначив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.



"Нафтогаз" інформує, що новозбудований 1-й ступінь ЧДКС замінить комплекс обладнання, який працював уже понад 50 років, від початку експлуатації станції. За цей час Шебелинське родовище виснажилося на 90%, втім продовжує давати понад 9% всього українського газу.



"Відкриття ЧДКС на Харківщині дасть змогу переломити негативну тенденцію, коли видобуток газу постійно знижувався, та почати хоч і незначне (понад 2% з липня 2021 року), втім збільшення середньодобового видобутку," - йдеться в повідомленні.



Довідка: Шебелинське газоконденсатне родовище - найбільше в Україні, розташоване в Харківській області. Родовище відкрили 1950 року та ввели в експлуатацію у 1956. Максимальний річний видобуток на родовищі на піку його розробки у 1971 році сягав 31,3 млрд кубометрів. З початку експлуатації родовища з нього видобули 633,1 млрд кубометрів.

Нагадаємо, на придбання газу для опалювального сезону 2021-2022 НАК "Нафтогаз" витратила загалом 86 млрд грн.

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зауважив, що різниця між роздрібною та ринковою ціною на газ призводить до збитків і не дозволяє зберегти чинні тарифи для громадян.