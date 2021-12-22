Більше на 250 тис. кубометрів газу на добу: в Україні вперше за кілька років зріс видобуток газу
АТ "Укргазвидобування", яке входить до складу Нафтогазу, запустило в роботу перший ступінь стиснення газу Червонодонецької дотискної компресорної станції (ЧДКС) у Харківській області. Новий комплекс обладнання збільшує видобуток приблизно на 250 тис. кубометрів газу на добу
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".
"Сьогодні ми відкрили перший ступінь Червонодонецької ДКС, яка дозволить отримати додатково 100 млн куб. м газу на найбільшому в країні Шебелинському родовищі у 2022 році", - зазначив голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Нафтогаз" інформує, що новозбудований 1-й ступінь ЧДКС замінить комплекс обладнання, який працював уже понад 50 років, від початку експлуатації станції. За цей час Шебелинське родовище виснажилося на 90%, втім продовжує давати понад 9% всього українського газу.
"Відкриття ЧДКС на Харківщині дасть змогу переломити негативну тенденцію, коли видобуток газу постійно знижувався, та почати хоч і незначне (понад 2% з липня 2021 року), втім збільшення середньодобового видобутку," - йдеться в повідомленні.
Довідка: Шебелинське газоконденсатне родовище - найбільше в Україні, розташоване в Харківській області. Родовище відкрили 1950 року та ввели в експлуатацію у 1956. Максимальний річний видобуток на родовищі на піку його розробки у 1971 році сягав 31,3 млрд кубометрів. З початку експлуатації родовища з нього видобули 633,1 млрд кубометрів.
- Нагадаємо, на придбання газу для опалювального сезону 2021-2022 НАК "Нафтогаз" витратила загалом 86 млрд грн.
- 17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зауважив, що різниця між роздрібною та ринковою ціною на газ призводить до збитків і не дозволяє зберегти чинні тарифи для громадян.
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