Нафтогаз витратив 86 млрд на закупівлю газу для опалювального сезону 2021-2022, - Вітренко

Про це він написав у Facebook.



Вітренко опублікував пост у відповідь на критику компанії за нібито відмову імпортувати газ у літній період, що прозвучала в одному з телеефірів напередодні.



"На ток-шоу люблять розкидатися голослівними звинуваченнями, але для нас більш звичною є мова цифр", - наголосив посадовець. За його інфомацією, на цей опалювальний сезон Нафтогаз закачав до сховищ 18,6 млрд кубометрів палива.



Середній показник, з яким починали опалювальні періоди у 2011-2019 роках, - 17,9 млрд кубометрів, а, приміром, у 2016 році в українських ПСГ було лише 14,5 млрд кубометрів газу.



"Цього ж року компанія активно імпортувала газ. У червні-жовтні ми придбали 77% від усього обсягу імпортованого в країну газу. Тобто, інші учасники ринку, включно з іноземними компаніями, українськими фінансово-промисловими групами, які мають значно більші фінансові ресурси, всі разом імпортували утричі менше, ніж Нафтогаз", - сказав Вітренко.



Компанія, за його словами, продовжила імпортувати газ і в листопаді-грудні. Загалом у червні-грудні імпортували майже 2,5 млрд кубометрів палива. На закупівлю газу на зиму Нафтогаз витратив 86 млрд грн, 42 млрд з яких - на імпортне паливо.



"Якби закупівля газу не відбулася влітку, зараз такий обсяг коштував би вдвічі більше", - зазначив Вітренко.



Нагадаємо, 15 листопада 2021 голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".