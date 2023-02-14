"Укриття для освіти": Гончаренко центри презентують спеціальну марку, присвячену навчанню дітей та героїзму вчителів під час війни

На презентації були присутні засновник мережі Олексій Гончаренко та директор Одеської дирекції «Укрпошти» Сергій Дрозд.

«Два роки тому ми відкрили перший Гончаренко центр саме в Одеській області і поклали початок нашій мережі освітньо-культурних центрів. Через рік, вже під час війни ми відкрили перший волонтерський Гончаренко центр теж тут, в Одесі. Два роки нашої історії не перекреслила війна. Наші діти продовжують мріяти вступати в Гарвард та Оксфорд, дивитись Гаррі Поттера в оригіналі, розповідати правду про цю війну всьому світу, а для цього потрібна англійська, треба добре складати іспити та вчитися далі. Тому доступ до якісної освіти — це наша головна мета. Навіть під час війни наші діти — сміливі та сильні, вчаться в підвалах, в бомбосховищах, онлайн і оффлайн. Російські ракети не здатні зменшити жагу до нового та зупинити навчання. Наші вчителі — справжні герої, проводять уроки попри все. Саме цим маленьким героям і їхнім викладачам присвячена наша марка. Саме це підростаюче покоління — наша мотивація битися з ворогом до останнього», — підкреслив Олексій Гончаренко під час погашення марки.

Унікальну марку та конверти можна придбати, а всі виручені кошти мережа Гончаренко центрів використає на потреби ЗСУ.

Довідка: Гончаренко центри — це найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Мережа була заснована Олексієм Гончаренком у 2021 році задля надання сучасної, якісної та доступної освіти кожному жителю України. Зараз у понад 20 центрах по всій Україні викладають англійську дітям та дорослим, готують підлітків до іспитів, проводять курси з фінансової та медіаграмотності тощо. З лютого 2022 року мережа окрім освітньої програми переформатувалась також у волонтерські хаби, де допомагають переселенцям та військовим.



