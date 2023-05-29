Укрнафта планує відновити видобуток на деяких ліквідованих свердловинах
Компанія "Укрнафта" планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток
Про це інформує пресслужба з посиланням на заяву директора компанії "Укрнафта" Сергія Корецького.
Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин - частина з геологічних причин, а більшість із технічних - аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.
"Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення - шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин", - розповів Корецький.
Крім того, Укрнафта планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній та передавати в оренду свердловини, що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній - таких понад 1,3 тис.
Директор компанії зазначив, що навіть 10% успішного відновлення від загальної кількості ліквідованих свердловин - всього таких 5,6 тис. - це 560 свердловин, тобто +30% до чинного видобувного фонду компанії.
- 7 листопада стало відомо, що активи Укрнафти та ще чотирьох компаній передали до Міністерства оборони.
- Увечері 8 листопада офіс ПАТ "Укрнафта" заблокували озброєні люди, які не пропустили до робочих місць працівників компанії. Згодом СБУ заявило, що проводить заходи для передачі підприємства до держвласності. БЕБ також додало, що проводить обшуки Укрнафти через ухиляння від податків.
- ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" очолив колишній генеральний директор автозаправної компанії WOG.
- Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що після націоналізації Укртатнафти та Укрнафти маємо створення інтегрованої нафтової компанії, яка контролює всі виробничі потужності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе