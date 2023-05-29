Про це інформує пресслужба з посиланням на заяву директора компанії "Укрнафта" Сергія Корецького.

Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин - частина з геологічних причин, а більшість із технічних - аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

"Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення - шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин", - розповів Корецький.

Крім того, Укрнафта планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній та передавати в оренду свердловини, що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній - таких понад 1,3 тис.

Директор компанії зазначив, що навіть 10% успішного відновлення від загальної кількості ліквідованих свердловин - всього таких 5,6 тис. - це 560 свердловин, тобто +30% до чинного видобувного фонду компанії.