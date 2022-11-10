Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніхто не очікував націоналізації цих підприємств, для всіх це була несподіванка. Питань залишається багато. Можна тільки констатувати, що маємо створення інтегрованої нафтової компанії, яка контролює всі виробничі потужності, починаючи від свердловин й закінчуючи заправним пістолетом. Укртатнафта - це нафтопереробний завод, який забезпечує виробництво нафтопродуктів. По факту ми маємо таку конфігурацію і це безпрецедентна новина для ринку та держави", - підкреслив Куюн.

За його словами, останніх 20 років багато говорили про націоналізацію і зараз маємо такий стрімкий розвиток подій.

"Завод у Кременчуці зруйновано. Не набагато краща ситуація і в Укрнафті, ця компанія недоінвестована протягом останніх 15 років. Думаю, що там теж залишилось мало цікавого. Укртатнафта й Укрнафта і раніше працювали на державу. Хочу вірити в те, що у центрі прийняття рішень є плани, як все відновити, як дати лад цьому господарству і зробити його більш ефективним з виробничої та податкової точки зору", - зауважив Куюн.

7 листопада стало відомо, що активи Укрнафти та ще чотирьох компаній передали до Міністерства оборони.

Увечері 8 листопада офіс ПАТ "Укрнафта" заблокували озброєні люди, які не пропустили до робочих місць працівників компанії. Згодом СБУ заявило, що проводить заходи для передачі підприємства до держвласності. БЕБ також додало, що проводить обшуки Укрнафти через ухиляння від податків.

ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" очолив колишній генеральний директор автозаправної компанії WOG

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