Укроборонпром передав на фронт партію нових артилерійських снарядів 122 мм
Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, передав ЗСУ чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Ці снаряди Україна виробляє спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців, зазначили в компанії.
Днем раніше було відвантажено партію танкового 125-мм снаряду.
- Минулого тижня Укроборонпром уклав угоду про виробництво 125-мм снарядів на території Польщі.
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