Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Ці снаряди Україна виробляє спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців, зазначили в компанії.

Днем раніше було відвантажено партію танкового 125-мм снаряду.