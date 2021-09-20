Укроборонпром у першому півріччі 2021 року отримав понад півмільярда гривень прибутку, - StateWatch

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.



Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану Укроборонпрому, за перше півріччя 2021 року підприємства концерну заробили 517,6 млн грн чистого прибутку.



Зазначається, що до звіту ввійшли фінансові показники 78 підприємств. Їх загальна сума доходів становить 10,3 млрд грн. Виконання плану за даним показником склало 99,5%.



Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн. Укроборонпром також має 48,3 млрд грн фінансових зобов’язань.



Експерти також зауважили, що протягом звітного періоду підприємства Укроборонпрому сплатили податків, зборів та інших обов'язкових платежів на суму 1,9 млрд грн, що перевищує план на 209 млн грн, або 12,3%.



У звіті також названі проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінпоказників. Мова йде, зокрема, про перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через COVID-19. Крім того, названо низьку завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів, а також незадовільну роботу деяких керівників в управлінні державним майном.



Зазначається, що негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи.

Для покращення ситуації на підприємствах управлінням Укроборонпрому було звільнено 5 керівників, ще одного – увільнено від виконання обов’язків, одному оголошено догану.