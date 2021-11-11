Укроборонпром вироблятиме бойового робота для військових задач

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Безекіпажні наземні компактні машини призначено для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування", - йдеться у повідомленні.

Мобільний бойовий робот - один із п’яти проєктів для оборонної сфери, які взяли участь та стали фіналістами у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge-2021.

Виробляти роботів будуть на заводі "Меридіан" ім. С.П. Корольова, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", а маркетинговий супровід забезпечить холдинг Sikorsky Challenge.

"Це має стати ще одним вдалим прикладом співпраці між наукою та виробництвом, Наш пріоритет на сьогодні - налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", - сказала директорка з розвитку заводу "Меридіан" Ольга Руденко.

Представниця підприємства додала, що решта чотири проєкти стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, мережевих технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору і високоточного наведення засобів ураження повітряних об'єктів, а також створення економічного електродвигуна. Їх пустять у виробництво найближчим часом.