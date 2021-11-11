Укроборонпром вироблятиме бойового робота для військових задач
Підприємство держконцерну "Укроборонпром" вироблятиме мобільного бойового робота, створеного для виконання військових задач
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
"Безекіпажні наземні компактні машини призначено для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування", - йдеться у повідомленні.
Мобільний бойовий робот - один із п’яти проєктів для оборонної сфери, які взяли участь та стали фіналістами у конкурсі стартапів Sikorsky Challenge-2021.
Виробляти роботів будуть на заводі "Меридіан" ім. С.П. Корольова, який входить до складу держконцерну "Укроборонпром", а маркетинговий супровід забезпечить холдинг Sikorsky Challenge.
"Це має стати ще одним вдалим прикладом співпраці між наукою та виробництвом, Наш пріоритет на сьогодні - налагодження виробництва бойових мобільних роботів, які можуть значно підсилити обороноздатність нашої держави та дати потужний імпульс для подальшого розвитку інноваційних сфер економіки", - сказала директорка з розвитку заводу "Меридіан" Ольга Руденко.
Представниця підприємства додала, що решта чотири проєкти стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, мережевих технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору і високоточного наведення засобів ураження повітряних об'єктів, а також створення економічного електродвигуна. Їх пустять у виробництво найближчим часом.
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